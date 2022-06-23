Самую маленькую квартиру нашли в Самаре в июне 2022 года

В комнате низкий потолок, так что высокому человеку там будет неудобно Фото: Авито.

В Самаре нашли самую маленькую квартиру-студию. Ее площадь составляет всего 10 кв. м. Жилище, в котором с трудом может уместиться один человек, находится в двухэтажном доме на улице Чапаевской. Сейчас владелец ищет квартиранта. Стоимость месячной аренды – 6,5 тысяч рублей.

- Квартирка рассчитана на одного человека без детей и животных. Это комната со своим санузлом (унитаз, раковина, душ) и отдельным входом. Там есть односпальная кровать, маленький холодильник, электрическая плитка и чайник, а также Wi-Fi, - говорится в объявлении на сайте «Авито».

Собственник отмечает, что в квартире низкий потолок – всего 2 метра. Высокому человеку там будет неудобно. Помимо платы за аренду в 6,5 тысяч рублей, квартиранту также придется оплачивать коммуналку (электричество, интернет, воду и отопление). Это еще 1,5 тысячи рублей в месяц.