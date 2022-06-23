В Самаре жители Промышленного района задолжали более 1 миллиона 250 тысяч рублей за холодную воду

Пирамида указала на должников. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре пирамида должников «прошлась» по Московскому шоссе. Такой метод напоминает жителям о необходимости вовремя оплачивать коммунальные услуги.

Ходячая пирамида напоминала о задолженностях в Промышленном районе. Потребители не оплатили квитанции на сумму более 1 миллиона 250 тысяч рублей за холодную воду. На этой неделе пирамида «расскажет» о долгах жителей Волжского проспекта. По данным «РКС-Самара», они превысили 979 тысяч рублей.

Ресурсники отмечают, что своевременная оплата коммунальных услуг идет на ремонт трубопроводов, модернизацию и реконструкцию насосных станций.