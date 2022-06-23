В Самаре водитель сбил пожилую женщину и скрылся с места преступления

Водитель хотел скрыться. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Железнодорожном районе Самары водитель сбил пожилую женщину днем, 22 июня 2022 года. Пострадавшая самостоятельно дошла до медицинского учреждения.

Мужчина ехал на автомобиле «Lada Vesta» по территории парковки со стороны улицы Агибалова. Водитель сбил 61-летнюю женщину, не останавливаясь он продолжил движение. Пострадавшей пришлось самой добираться до больницы, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудникам ГИБДД удалось задержать водителя. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.