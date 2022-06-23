Молодой человек разбился насмерть при падении с ЖК «Галактика» в Самаре

Смертельное ЧП произошло 20 июня на улице Ново-Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 20 июня 2022 года, на улице Ново-Садовой в Самаре произошло ЧП. Около ЖК «Галактика» обнаружили труп молодого человека. По предварительным данным, он разбился, упав с высоты.

Правоохранители подтвердили информацию о гибели горожанина. Редакция «КП-Самара» обратилась за подробностями в региональное СУ СК, однако там комментировать ситуацию отказались.

Личность молодого человека и обстоятельства его смерти, пока не известны. Это предстоит установить стражам порядка. Они проведут проверку и выяснят все детали произошедшего.