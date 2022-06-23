Самарца после пьяной драки приговорили к колонии на 9 лет

Мужчину признали виновным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Промышленном районе Самары местный житель окажется в тюрьме из-за пьяной драки. Пострадавший скончался в больнице.

По данным следствия, зимой прошлого года осужденный вместе с компанией решили устроить посиделки в квартире на улице Фадеева. Мужчины распивали спиртное. Вечером между злоумышленником и гостем возникла ссора из-за неприязни. Конфликт перерос в драку. Обвиняемый нанес оппоненту не менее трех ударов в места расположения жизненно-важных органов, сообщает СУ СК России по Самарской области.

Пострадавшего доставили в больницу. Через несколько дней мужчина скончался от полученных травм. Суд признал подозреваемого виновным. Его приговорили к колонии особого режима на 9 лет. Приговор пока не вступил в свою законную силу.