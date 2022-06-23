В Самаре установили информационный стенд в память о летчице Полине Осипенко

В честь Полины Денисовны названа улица Осипенко в Самаре / Фото: Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самаре появился информационный стенд в память о летчице Полине Осипенко. Его установили на улице, названной в честь Героя Советского Союза.

С соответствующей инициативой в местное отделение партии «Единая Россия» обратились жители Октябрьского района. Они уверены, что информационные стенды позволят рассказать подрастающему поколению о героях, в честь которых названы улицы и скверы города.

Реализовать проект удалось благодаря поддержке депутата Самарской Губернской Думы от партии «Единая Россия» Романа Балтера. В День памяти и скорби парламентарий и активисты местного отделения партии «Единая Россия» совместно с и.о. главы Октябрьского района Георгием Выводцевым торжественно открыли памятный знак. Роман Балтер поблагодарил жительницу района Альбину Автономову - именно ей принадлежала идея об установлении информационного стенда.