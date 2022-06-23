В Самаре моторостроители отмечают 111 лет со дня рождения Николая Кузнецова

К бюстам генерального конструктора сотрудники предприятия принесли цветы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

23 июня 2022 года 111 лет исполняется со дня рождения академика Николая Кузнецова. Дважды героя Социалистического труда, генерального конструктора авиационных, индустриальных и ракетных двигателей марки «НК», почетного гражданина Самары в городе ценят и уважают. Коллеги постоянно проводят мероприятия в честь него. Так, сегодня сотрудники «ОДК-Кузнецов» возложили цветы к бюстам Кузнецова - в сквере Авиаконструкторов и в поселке Управленческий.

- Мы, работники завода, с гордостью называем себя «кузнецовцы». Наша задача - развивать его идеи и решения, сохраняя традиции конструкторской школы Кузнецова, - делится заместитель генерального директора - управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

По словам Соболева, каждый созданный ОКБ Кузнецова двигатель становился новой вехой в развитии моторостроения, в его изделиях всегда заложен большой технический потенциал. Его можно и нужно реализовать преемникам.

- Ровно год назад в день 110-летия Николая Дмитриевича был залит первый куб бетона в основание нового здания Центра конструкторских разработок и научных исследований «ОДК-Кузнецов» в пос. Управленческий. Сегодня внешние стены и крыша уже возведены, ведутся отделочные работы, - добавил он.

Отмечает день рождения Николая Дмитриевича и молодежь предприятия. В который уже раз в этот день проводится интеллектуальная игра в формате «Что? Где? Когда?», посвященная генеральному конструктору. В ней примут участие 10 команд из разных подразделений предприятия.