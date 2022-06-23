Стало известно, как самарцы будут отдыхать на новогодние праздники в 2023 году

В январе 2023 года самарцев ждет недельный отдых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минтруд России подготовил календарь рабочих и праздничных дней на 2023 год. Жителей всей страны и, в частности, Самарской области, ждет целых 9 дней отдыха в новогодние праздники.

Отдыхать самарцы начнут в субботу, 31 декабря. Поскольку этот день выпал на выходной, он автоматически становится нерабочим. А это значит, что можно спокойно заняться подготовкой к новогодней ночи с самого утра. Продлится праздничный отдых до 8 января. В понедельник, 9 января россияне вернутся к своим рабочим обязанностям.

Выходные дни 1 и 8 января 2023 года выпадают на воскресенье, поэтому они будут перенесены на 24 февраля и 8 мая соответственно. Таким образом, в феврале нас ждет целых четыре праздничных дня - с 23 по 26 февраля включительно.

А вот майские выходные продлятся всего три дня - 1, 8 и 9 мая.