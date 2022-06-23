Ремонт ул. Физкультурной в Самаре выполнен на 35%

Дорожники трудятся с опережением графика / Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается ремонт улицы Физкультурной. Дорогу приводят в порядок большими «картами» на участке от 1-го Безымянного переулка до проспекта Кирова. Работы выполнены уже на 35%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорожники заменят асфальт на площади в 48 тысяч кв. м. Больше половины – 26 тысяч кв. м – уже отфрезеровали. Свежее покрытие уложили на 13 тысячах кв. м. Также рабочие подняли на проектную отметку люки смотровых и дождеприемных колодцев.

Основной объем подрядчик старается выполнять в ночные смены – чтобы не мешать движению личного и общественного транспорта. Также работы проводят только при благоприятной погоде. При ремонте используется ЩМА-16. Это высокопрочная смесь. Она долговечнее тех, что использовали ранее. Дорожники трудятся с опережением графика. Они планируют завершить обновление проезжей части в кратчайшие сроки.