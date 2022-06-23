«Крылья Советов» объявили о переходе Антона Зиньковского в «Спартак»

Антон Зиньковский выступает за "КС" с зимы 2019 года. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

«Крылья Советов» официально объявили об уходе Антона Зиньковского. Полузащитник переходит в «Спартак».

- Он оставил яркий след в истории «Крыльев». Антон здорово проявлял себя из сезона в сезон и стал настоящим любимцем самарских болельщиков, - приводит слова спортивного директора «КС» Сергея Корниленко пресс-служба самарцев. - Мы благодарим Антона за все, что он сделал для нашего клуба.

Корниленко подтвердил, что ранее к Зиньковскому был интерес со стороны топ-клубов, однако футболист всегда выбирал «Крылья».

Напомним, Антон Зиньковский выступал за самарцев с зимы 2019 года. За это время он сыграл 117 матчей и забил 17 голов.