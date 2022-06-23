Фильм самарского режиссера победил на кинофестивале в Румынии

Фильм был снят режиссером Антоном Долгановым по сценарию Марии Якуниной / Фото: Антон Долганов

Короткометражный фильм «Как обычно», снятый режиссером из Самары Антоном Долгановым, стал победителем международного кинофестиваля Short to the Point в Бухаресте. Кинокартина одержала победу в номинации «Лучшая комедия».

«Как обычно» - это история о двух лучших друзьях, которые не виделись длительное время. Однажды они решают отправиться за Волгу вместе со своими семьями. В результате отдых превращается в соревнование «кто круче».

Съемки картины проходили в прошлом году на диком волжском пляже. Сценаристом выступила Мария Якунина, а главные роли исполнили самарские актеры Владимир Мухтаров, Юрий Коннов, Виолетта Шулакова, Любовь Тювилина и начинающие актеры-дети Полина Четаева и Кирилл Боков.

- Когда я узнал о нашей победе, то сразу отправился с близкими на место съемок. Здесь захлестнула волна ностальгии, захотелось вернуться в наш единственный съемочный день. Можно сказать, что с этой победой сбылась моя первая режиссерская мечта. Надеемся, что в дальнейшем попадем на живые показы «Как обычно» в Румынии», - поделился режиссер, руководитель видеостудии MODJO Антон Долганов.

Благодаря победе в конкурсе фильм «Как обычно» увидят зрители из других стран. А самарская команда пока не теряет времени даром - они уже начали подготовку к съемкам новой короткометражки.