ГК «Берег» получила разрешение на застройку Пятой просеки в Самаре

Застройщик планируют построить несколько многоэтажек Фото: Ольга НОВИКОВА

Министерство строительства Самарской области выдало разрешение ГК «Берег» на строительство домов на Пятой просеке в Самаре. Об этом сообщили горожане, активно выступающие против застройки.

- ГК «Берег» выдано разрешение на строительство на основании представления прокуратуры Самарской области и в связи с отсутствием оснований для отказа, - пояснили в региональном минстрое в ответ на запрос активистов.

Жители недоумевают: на собрании в марте этого года подавляющее количество горожан выступило против застройки. Свое несогласие они подкрепили несколькими тысячами, но одержать победу в данной борьбе не удалось. Ситуацию прокомментировал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, поддерживающий позицию самарцев.

- Уже обсудил данный вопрос с губернатором Дмитрием Азаровым. Да, формально - закон на стороне застройщика (земельный участок у него в собственности), но, кроме закона, должна быть и справедливость. Верю, что мы сумеем найти выход из этого непростого положения, - отреагировал парламентарий.

Скандал вокруг планов по застройке Пятой просеки не утихает несколько лет. Жителей категорически не устраивают планы застройщика. Компания пыталась найти компромисс и предложила передать городу помещение под детсад, благоустроить набережную озера Леснуха. Однако горожане остались непреклонны.

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