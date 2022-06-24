Здание Реального училища в Самаре спасут от разрушения за 56,8 млн рублей

В старинной постройке необходимо провести противоаварийные и консервационные работы Фото: Google. Карты.

В Самаре спасут от разрушения здание Реального училища на пересечении улиц Комсомольской и Алексея Толстого. В конце XIX – в начале ХХ века там учились революционер Глеб Кржижановский и писатель Алексей Толстой. Сейчас департамент градостроительства ищет подрядчика, который проведет в постройке противоаварийные и консервационные работы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет сделать подъездные пути во дворы здания, отремонтировать фасад и кирпичную кладку, закрыть оконные и дверные проемы, демонтировать перегородки и перекрытия, а также заменить кровлю и сделать ее обогрев. Планируется, что к выполнению работ он приступит уже в августе 2022 года.

Итоги электронного аукциона подведут 6 июля 2022 года. Начальная цена контракта — 56,8 млн рублей. Срок его действия — до 30 апреля 2023 года.