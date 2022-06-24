Замминистра строительства Самарской области получила штраф от прокуратуры

Чиновница уже оплатила штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместителя министра строительства Самарской области Анну Урусову привлекли к административной ответственности. Ее наказали рублем за нарушение сроков оказания госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

На чиновницу пожаловался директор ООО СЗ «Берег-П». Он обратился в министерство за разрешением на жилую застройку участка в границах улиц Советской Армии и 5-й Просеки в Октябрьском районе. Однако ведомство затянуло с выдачей необходимого документа.

Прокуратура внесла представление министру строительства Самарской области и потребовала устранить нарушения. Оно было удовлетворено. Кроме того, в отношении замминистра Анны Урусовой был составлен протокол по части 1.1 статьи 5.63 КоАП РФ «Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Ей назначили штраф в 3 тысячи рублей. Она уже оплатила его.

Как отмечают в надзорном ведомстве, претензии были связаны только с нарушением сроков предоставления госуслуги. Вмешательство прокуроров не означает, что застройщику необходимо выдать разрешение на проведение работ. Они намерены проверить законность выдачи данного документа компании «Берег-П».