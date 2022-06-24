Рабочий погиб при падении со строящегося моста на ул. Советской Армии в Самаре 24 июня 2022

Личность погибшего установлена - это 53-летний мужчина Фото: СУ СК России

Утром в пятницу, 24 июня 2022 года, на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой в Самаре произошло ЧП. Там со строящегося путепровода упал рабочий. К сожалению, спасти его не удалось.

- При выполнении работ по строительству моста погиб 53-летний мужчина. По данному факту начата доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По предварительным данным, мужчина упал прямо на трамвайные пути. Из-за этого движение трамваев на некоторое время было парализовано. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение.