Самарцы 24 июня 2022 года пожаловались на сбой в работе службы такси

Неполадки произошли сразу в нескольких городах / Фото: vk.com/uber

В Самаре клиенты двух служб такси пожаловались на сбои в работе. По информации самарцев, перебои возникли при попытке заказа машин «Яндекс Go» и Uber.

- При оформлении вызова через приложение «Яндекс Go» выдает неизвестную ошибку на сервере. Такая же история наблюдается у Uber, - рассказали клиенты такси.

Стоит отметить, что данные неполадки наблюдаются не только в Самаре. Они начались еще с утра 24 июня в нескольких городах России, а спустя время дошли до столицы 63-региона.

В пресс-службе «Яндекс Go» сообщили, что неполадки возникли из-за технических проблем на сервере. В настоящий момент специалисты работают над их устранением. Точные сроки восстановления работы пока неизвестны.