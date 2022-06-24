Первые семь ресторанов «Вкусно — и точка» заработают в Самарской области 27 июня 2022 года

В меню ресторанов сохранили большинство блюд, которые так полюбились гостям / Фото: vkusnoitochka.ru

В понедельник, 27 июня 2022 года, в Самарской области заработают семь ресторанов «Вкусно — и точка». Заведения российского преемника «Макдоналдса» откроются в Самаре, Тольятти и Сызрани.

— Торжественная церемония открытия пройдет в 10:00 на улице Полевой, 15 в Самаре. Ее посетит глава департамента торговли и потребительского рынка региона Юлия Клинкова, — сообщили в пресс-службе сети «Вкусно — и точка».

Также в Самаре возобновят свою работу рестораны на улице Аэродромной, 47а, на улице Стара-Загора, 142г и на проспекте Кирова, 147 и 391б. В Тольятти экс-«Мак» начнет принимать посетителей по адресу: улица Победы, 29, а в Сызрани — на проспекте 50 лет Октября, 24е. Эстафета открытий продолжится во вторник, 28 июня 2022 года.

В меню будут представлены чизбургеры, гамбургеры, чикенбургеры, наггетсы, картофель фри и по-деревенски, а также креветки, стрипсы, роллы и многое другое. Приложение для смартфонов продолжит работать. Оно только сменит название. Бонусы программы лояльности, которые ранее получили клиенты, сохранятся.

Как отмечают представители сети, штат сотрудников был сохранен, однако с июня был начат поиск новых работников. Компания планирует открытие новых точек.