В Самаре подготовка к строительству метро обойдется в 1,6 млрд рублей

Станцию планируют достроить в 2024 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональные власти начали искать подрядчиков, которые выполнят подготовку к строительству новой станции метро «Театральная». Управление капитального строительства Самарской области разместило соответствующую информацию на сайте госзакупок.

Так, 458 531 932,09 рублей власти планируют потратить на подготовку территории. В закупку вошла организация дорожного движения на период строительства, переустройство сети уличного освещения, демонтаж трамвайных путей, снятие дорожного покрытия и прочие работы.

Победителю второго аукциона, помимо прочего, предстоит переустроить наружную сеть ливневой канализации, обустроить ливневки в границах улиц Ульяновская - Полевая, Красноармейская - Галактионовская. Сделать это необходимо до 30 ноября 2022 года. Сумма контракта - 325 219 934,36 рублей.

Третья и самая затратная закупка касается устройства сетей водоснабжения и канализации. За нее готовы заплатить 819 636 765,68 рублей, срок выполнения работ - до 30 ноября текущего года.