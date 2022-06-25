В Самаре на десятках улиц отключат холодную воду до 1 июля 2022 года

Коммунальщики проводят плановые работы на инженерных сетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники РКС продолжают проводить плановые работы на сетях водоснабжения. В связи с этим во многих домах на время отключают холодное водоснабжения. Коммунальщики на следующей неделе продолжат отключать воду и переоборудовать сети в Самаре.

Так, по данным РКС-Самара, 27 июня с 9 утра до 17 вечера холодной воды не будет на Кемеровском переулке, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а; 4 ый проезде, 3а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Марсовом переулке, 1, 3, 4, 4в, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13; на улице Мориса Тореза, 34а, 36а; Таксомоторном переулке, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9.

28 июня 2022 года, во вторник, холодной воды не будет с 9 до 19 часов на проспекте Кирова, 139. В среду, 29 июня, с 9:30 до 17:00 воду отключат на пр. Мальцева в домах 1-4 и №7.

30 июня и 1 июля коммунальщики будут проводить работы на инженерных сетях на улицах Советской Армии, Промышленности и Карякина. В этот период с 9 до 9 утра ХВС отключат по следующим адресам: Гагарина, 155А, 157; Запорожская, 5; Советской Армии, 5А, 17, 23; 9 мая, 10, 14, Промышленности, 277, 279, 277А, 278А, 286, 288, 290, 291, 293, 297А; Стандартная, 100; Днепровская, 1, 2, 3, 5; Севастопольский переулок, 1, 3; Карякина, 1, 1А; Брусчатый переулок, 1, 14.