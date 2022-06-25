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Спорт25 июня 2022 11:51

Бывший нападающий «Спартака» будет три года играть за самарские «Крылья Советов»

22-летний Максим Глушенков подписал контракт с самарским футбольным клубом
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Максим Глушенков уже играл за "Крылья" на правах аренды. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Максим Глушенков уже играл за "Крылья" на правах аренды. Фото: ПФК "Крылья Советов"

22-летний экс-нападающий столичного «Спартака» Максим Глушенков подписал контракт с самарским футбольным клубом «Крылья Советов». Об этом сообщили представители ПФК «КС».

Как сообщается на официальном сайте самарского футбольного клуба, Глушенков подписал контракт на три года. Ранее нападающий уже играл за «Крылья» на правах аренды в сезонах 2019/20 и 2021/22. Максим Глушенков в составе самарской команды сыграл 39 матчей, забил 10 голов и передал два голевых паса.

По словам спортивного директора ПФК «Крылья Советов» Сергея Корниленко, самарский клуб получил качественного и перспективного нападающего. Спортивный директор пожелал Глушенкову успехов и высоких результатов в спортивной карьере.