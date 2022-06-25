В Самарской области двое строителей заживо сгорели в бытовке

В деревянном строении на участке проживали разнорабочие. Фото: СУ СКР по Самарской области

Следователи Красноярского межрайонного отдела СУ СКР по Самарской области проводят доследственную проверку по факту гибели двоих мужчин при пожаре в селе Яровое. Еще одного строителя удалось спасти.

По предварительной версии следствия, пожар в бытовой жилой постройке начался в результате неосторожного обращения с огнем. ЧП произошло ночью, 24 июня 2022 года. Мужчины, которые временно проживали в бытовке, трудились на участке разнорабочими.

Двое строителей в результате пожара погибли, а третий получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.