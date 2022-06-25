В Самарской области водолазы обследовали 2 тысячи кв. м. дна озера, чтобы найти пропавшего мужчину

Спасатели просят соблюдать правила безопасности на воде. Фото: ПСС Самарской области

25 июня 2022 года в Красноярском районе Самарской области произошло ЧП. В полицию обратились обеспокоенные самарцы, которые на отдыхе на озере возле села Жареный бугор потеряли своего товарища.

Поиск по береговой линии не дал результата, поэтому было принято решение вызывать водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области, чтобы обследовать водоем. Спасатели приступили к водолазным работам в 16:20, а найти пропавшего удалось лишь в 20:05.

- Ширина озера в месте проведения водолазных спусков составляла около 100 метров. Средняя глубина 3 метра. Дно илистое, видимость под водой ограниченная. Водолазами было обследовано 2000 квадратных метров дна водоема, - рассказали в пресс-службе спасательной службы.

41-летнего мужчину нашли в 50 метрах от берега, на глубине трех метров. Спасатели напоминают отдыхающим о правилах безопасности во время пляжного отдыха.

ПОМНИТЕ:

Начинать купаться рекомендуется в безветренную погоду при температуре воды 17-19ºС и температуре воздуха 20-25ºС.

В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.

Купаться можно только в разрешенных местах. Нельзя нырять в незнакомых местах — на дне могут оказаться камни, коряги или металлические прутья и другие опасности.

Дети должны купаться только в присутствии взрослых. Нельзя оставлять детей без присмотра даже на несколько минут.

Нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы – это опасно даже для умеющих хорошо плавать.

Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения.