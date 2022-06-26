В Самаре стартовал ремонт внутриквартальных проездов в Железнодорожном районе

Благоустройство затронет территории пяти дворов / Фото: администрация Самары

В Железнодорожном районе Самары начались активные работы по благоустройству территории. Обновление затронет пять дворов по улицам Владимирская, д. 21, 23, 27; Мориса Тореза, д. 34; Мяги, д. 27; Урицкого, д. 4, 6, 8. Кроме того, работы будут выполнены на улице Чернореченской, д. 27а и во дворе домов №31, 33.

Как сообщили в городской администрации, на Чернореченской, 31, 33 уже вовсю идет установка и бетонирование малых архитектурных форм на детской площадке. Позднее к ним добавятся новые объекты для развлечения детей и занятий спортом. Во дворе уже установлено освещение и ограждение, уложены тротуары.

В границах домов №№ 21, 23, 29 по улице Владимирской и №27А по улице Чернореченской рабочие ремонтируют внутриквартальные проезды и расширяют парковочные карманы. Благоустройство также будет выполнено во дворе домов №№ 6, 8, 10 по улице Мяги. В общей сложности новое дорожное полотно появится в 10 дворах.

Завершить работы должны к концу лета 2022 года.