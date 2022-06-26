Самарцев 26 июня 2022 года приглашают на прямую трансляцию спектакля «Школа жен»

Трансляция спектакля начнется в 19:00, а перед этим зрителей ждет увлекательная лекция

В воскресенье, 26 июня 2022 года, жители и гости Самары смогут прикоснуться к фестивалю «Золотая Маска-2022». Спектакли-номинанты будут показаны в прямом эфире в ЦРК «Художественный», а трансляция будет вестись из Московского академического театра им. Владимира Маяковского.

В 19:00 состоится показ спектакля «Школ жен» - комедии нравов Мольера в переводе Дмитрия Быкова и постановке Миндаугаса Карбаускиса. Постановка длится 150 минут с 1 антрактом. Стоимость билета - 500 рублей.

А перед этим самарских театралов ждет вступительная лекция культуролога Светланы Ждановой. Она начнется в 18:30.

Посмотреть расписание сеансов и приобрести билеты можно здесь.