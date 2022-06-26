Синоптики рассказали, когда в Самарскую область вернется жаркая погода

Пока погодные условия не дают самарцам насладиться пляжным отдыхом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало лета в 2022 году не порадовало жителей Самарской области привычной жарой. Высокие температуры воздуха в регионе не задержались, зато ветра освоились вовсю. Многим самарцам пришлось временно отложить купальные костюмы - до начала настоящего лета.

Правда, пока его ждать не стоит. По информации синоптиков Gismeteo, до конца июня на территории губернии сохранится умеренно теплая погода. Температура воздуха будет достигать 18-20 градусов, а в понедельник 27 июня придут дожди и грозы. Максимальная скорость ветра при этом составит 10-13 метров в секунду.

Летняя жара накроет Самарскую область только в следующем месяце. 2 июля синоптики прогнозируют 23 градуса тепла, и в дальнейшем температура будет только расти. К 5 июля она достигнет 26 градусов, а 6 и 7 июля составит 28 градусов тепла. Порывы ветра стихнут до 6-7 метров в секунду, но периодические грозы и дожди останутся.