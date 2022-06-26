В Самаре 26 июня 2022 года вспыхнул остров Зелененький

От острова шли большие клубы дыма / Фото: t.me/samaratg01

В воскресенье, 26 июня 2022 года в областной столице произошло ЧП. Напротив Вертолетной площадки загорелся остров Зелененький. Информацию сообщили очевидцы.

По словам самарцев, возгорание началось после обеда. На опубликованных фотографиях видно, что от острова идут большие клубы дыма. Некоторые свидетели ЧП предположили, что огонь распространился на большой площади. Эту информацию подтвердили в региональном ГУ МЧС.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт в 14:42. Горела трава на площади 150 квадратных метров. Пожарные приступили к ликвидации огня, был задействован пожарный корабль. В 15:52 пожар удалось ликвидировать, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Спасатели напоминают: в регионе с 25 по 29 июня объявлен желтый уровень опасности. Местами в области сохраняется высокая пожароопасность лесов (4 класс).