Самарцы потребовали расселить жильцов двухэтажек перед стройкой на ул. Революционной

ООО «СЗ «Самара-Еврострой» планирует освоить квартал в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской и Третьего проезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги публичных слушаний по застройке участка в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской и Третьего проезда. Заключение о результатах обсуждений появилось на сайте администрации.

Освоить площадку планирует ООО «СЗ «Самара-Еврострой». Проектом предусмотрено строительство высоток до 32 этажей, обустройство школы, детского сада, учреждения дополнительного образования, детской поликлиники, кабинетов врачей общей практики.

Во время обсуждения проекта горожане внесли ряд предложений. Одно из них касалось расселения жильцов.

- Жители попросили до начала строительства первой очереди расселить жильцов всех двухэтажных домов, расположенных в квартале в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской, Третьего проезда, - следует из документации.

Напомним, реализация проекта займет пять очередей строительства.