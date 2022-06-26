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Общество26 июня 2022 14:29

В Самарской области из-за оползня на неделю перекроют участок трассы М-5 «Урал»

Ограничения нужны, чтобы предотвратить обвал земли
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Объехать ограничения можно через Жигулевск / Фото: Яндекс.Карты

Объехать ограничения можно через Жигулевск / Фото: Яндекс.Карты

На следующей неделе в Самарской области будет запрещен проезд по трассе М-5 «Урал». Речь идет об участке с 962-го по 964-й километр (Жигулевская гора). Информацию сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Ограничения нужны для проведения работ, которые позволят предотвратить оползень и разрушение проезжей части. Проезд закроют с 3:00 (по местному времени - прим. ред.) 27 июня до 4 июля 2022 года.

- За это время дорожники планируют укрепить насыпь, обеспечить водоотвод от проезжей части, - отмечают управлении.

Объехать участок можно будет через Жигулевск - в частности, по проезду Отважный, а также по улицам Никитинская и Ново-Самарская.