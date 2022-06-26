Самарцы рассказали, какую страну считают идеальной для отпуска

Большинство самарцев считает Россию идеальным местом для отдыха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области поделились своим мнением об идеальной для отпуска стране. Согласно исследованию сервиса SuperJob, многие предпочитают отдыхать в России. К такому выводу пришел 41% опрошенных.

В основном отдых на территории своей Родины устраивает мужчин (47%). При этом лучшим местом для отпуска самарцы называют Сочи и Адлер (12%), Крым (11%) и Санкт-Петербург (9%). Северная столица вызывает особую любовь у женщин, в то время как сильную половину привлекают Байкал и Дальний Восток.

При этом желающих отправится в отпуск за рубеж также немало - 34%. Из них 16% мечтают о Турции, 9% об Италии, 7% - об Испании, 6% - о Таиланде и 4% хотят отдохнуть в ОАЭ.