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Общество26 июня 2022 15:48

Самарцы рассказали, какую страну считают идеальной для отпуска

Жители региона начали отказываться от отпуска за границей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Большинство самарцев считает Россию идеальным местом для отдыха

Большинство самарцев считает Россию идеальным местом для отдыха

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области поделились своим мнением об идеальной для отпуска стране. Согласно исследованию сервиса SuperJob, многие предпочитают отдыхать в России. К такому выводу пришел 41% опрошенных.

В основном отдых на территории своей Родины устраивает мужчин (47%). При этом лучшим местом для отпуска самарцы называют Сочи и Адлер (12%), Крым (11%) и Санкт-Петербург (9%). Северная столица вызывает особую любовь у женщин, в то время как сильную половину привлекают Байкал и Дальний Восток.

При этом желающих отправится в отпуск за рубеж также немало - 34%. Из них 16% мечтают о Турции, 9% об Италии, 7% - об Испании, 6% - о Таиланде и 4% хотят отдохнуть в ОАЭ.