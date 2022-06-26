Самарчанка заказала балкон у мошенника и потеряла более 70 тысяч рублей

Мужчина взял деньги и перестал выходить на связь, после чего пострадавшая обратилась в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница областной столицы хотела заказать балкон, но наткнулась на мошенника. В результате 36-летняя женщина осталась без заказа и денег. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Объявление об оказании услуг по ремонту и остеклению пострадавшая нашла в интернете. Она созвонилась с «сотрудником» и назначала встречу. Мужчина приехал, сделал необходимые замеры и озвучил сумму, которая шокировала клиентку. Тогда он предложил ей оказать услугу в частном порядке за более низкую стоимость, но по предоплате. Ничего не подозревающая клиентка подписала договор на месте и отдала мошеннику 65 тысяч рублей.

- В течение нескольких дней мастер привозил различные материалы. Он говорил, что окна будут готовы в течение 10 дней, после чего он займется монтажными работами. А после попросил клиентку перевести на банковскую карту еще 7500 рублей для приобретения материалов, которые не были включены в договор подряда. Женщина перевела на указанный им счет требуемую сумму, - сообщают правоохранители.

Сразу после этого «установщик» начал переносить заказ на более поздний срок, а после вовсе исчез. Женщина обратилась в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого и выяснили, что в компании он не работает, хотя пытался туда устроиться. Его задержали в Самаре.

Мужчина сообщил правоохранителям, что изначально не планировал выполнять условия договора. Все полученные от «клиентки» деньги он потратил на собственные нужды.

В данный момент уголовное дело в отношении злоумышленника направлено в суд. Сам горе-установщик раскаялся в содеянном и пообещал возместить пострадавшей ущерб.