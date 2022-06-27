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Общество27 июня 2022 5:34

В Самаре стартовал снос рынка «Шапито» на улице Димитрова

Торговые ряды постепенно стираются с лица земли
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На рынке непривычно пусто - остался только строительный мусор и часть ларьков / Фото: Данила Александров

На рынке непривычно пусто - остался только строительный мусор и часть ларьков / Фото: Данила Александров

В Самаре ведется снос одного из старейших городских рынков. Совсем скоро от «Шапито» не останется и следа, работы уже идут активными темпами. Самарцы рассказали, что происходит с торговыми точками на улице Димитрова.

В настоящий момент часть киосков уже полностью исчезла, на других демонтировали крышу. На рынке непривычно пусто, прохожих встречает только строительный мусор. Многих жителей Самары такой расклад не устраивает: они привыкли приобретать товары на рынках и не хотят менять их на торговые центры. Правда, некоторые отмечают, что часть торговых рядов все же останется - на соседнем рынке «Яблонька».

Что появится на месте «Шапито» точно неизвестно. В давних планах властей - торговый центр, состоящий из трех этажей. Однако официальная информация о его строительстве пока не поступала.