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Общество27 июня 2022 8:08

Новые авиарейсы свяжут Самару, Казань и Красноярск летом 2022 года

Полеты будут осуществляться каждую неделю по воскресеньям
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Продажа билетов на авиарейсы уже открылась

Продажа билетов на авиарейсы уже открылась

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

NordStar открыла продажу билетов по новым направлениям Красноярск – Казань – Самара и обратно. Новые авиарейсы будут работать в летний период 2022 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Из Красноярска самолеты будут вылетать в 16:00. В Казань они прибудут в 16:20 по местному времени. Затем в 17:20 стартует рейс в Самару. Время прибытия - 19:20 по местному времени. Из столицы 63-региона до Казани самолеты будут вылетать в 21:00 по местному времени. Вылеты из Казани в Красноярск назначены на 21:50 по местному времени, прилет - в 6:05 следующего дня.

Отмечается, что путешествовать пассажиры будут на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 с эконом и бизнес-классом.