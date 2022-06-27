Стало известно время выступления самых известных артистов Грушинского фестиваля

Гостей фестиваля ждут незабываемые впечатления /Фото: t.me/grushinfestival

С 30 июня по 3 июля на территории Самарской области пройдет 49-й фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина. Традиционно мероприятие посетят известные артисты. Организаторы фестиваля рассказали, когда ждать их выступлений.

Открытие фестиваля состоится 30 июня в 18:00. Сразу после этого для гостей выступят Екатерина Котеночкина, Вадим Мищук, Роман Ланкин, Павел Фахртдинов и Ромарио.

1 июля состоятся сольные концерты Вадима Егорова, Галины Хомчик, Ирины Суриной, Елены Фроловой и квартета Необарды. В 19:20 состоится концерт, посвященный Евгению Евтушенко. Со сцены прозвучат песни на его стихи и сами произведения. А в 21:00 гостей фестиваля ждет выступление Олега Митяева и группы «Ирония судьбы».

Отметим, что все выступления будут проходить на Главной сцене. 2 июля на нее выйдут Тимур Ведерников, Павел Пиковский, Роман Ланкин, Василий Уриевский, Тимур Шаов. А Никита Высоцкий исполнит произведения Владимира Высоцкого. Он также представит уникальное ледовое шоу, посвященное его памяти и юбилею концерта в Куйбышевском Дворце спорта.