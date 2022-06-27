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Общество27 июня 2022 9:20

В Самаре выставили на продажу военно-транспортный самолет Ил-76

Советский аппарат 1978 года намерены продать по высокой цене
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ил-76 - это самолет, предназначенный для перевозки грузов и техники / Фото: Avito.ru

Ил-76 - это самолет, предназначенный для перевозки грузов и техники / Фото: Avito.ru

В Самаре появился в продаже необычный аппарат - тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. Соответствующее объявление появилось на одном из интернет-сервисов.

Владелец сообщает, что наработка планера самолета составляет 7500 часов и 997 посадок. У аппарата отсутствует действующий сертификат летной годности. Однако, в случае проведения ТО и подготовки документации, есть возможность летного состояния, отмечает автор объявления. Продать самолет планируется за 99 млн. рублей.

Ил-76 - это самолет, предназначенный для перевозки грузов и техники. В зависимости от модификации, он может доставлять до 60 тонн на расстояние 3600—4200 км.