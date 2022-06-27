В Самаре выставили на продажу военно-транспортный самолет Ил-76

Ил-76 - это самолет, предназначенный для перевозки грузов и техники / Фото: Avito.ru

В Самаре появился в продаже необычный аппарат - тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. Соответствующее объявление появилось на одном из интернет-сервисов.

Владелец сообщает, что наработка планера самолета составляет 7500 часов и 997 посадок. У аппарата отсутствует действующий сертификат летной годности. Однако, в случае проведения ТО и подготовки документации, есть возможность летного состояния, отмечает автор объявления. Продать самолет планируется за 99 млн. рублей.

Ил-76 - это самолет, предназначенный для перевозки грузов и техники. В зависимости от модификации, он может доставлять до 60 тонн на расстояние 3600—4200 км.