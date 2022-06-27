В Самаре экс-сотрудница налоговой окажется за решеткой из-за крупной взятки

Обвиняемую приговорили к колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывшую сотрудницу налоговой признали виновной во взяточничестве. Женщина окажется в колонии.

По данным следствия, обвиняемая работала старшим налоговым инспектором в отделе урегулирования долгов. Женщина много раз получала от местных жителей взятки. После чего вносила в базу сведения об отсутствии задолженности. Общая сумма, полученная от горожан, составила около 330 тысяч рублей. Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Суд признал женщину виновной. Ей назначили 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в свою законную силу. Помимо этого, правоохранители задержали сообщника злоумышленницы. Расследование уголовного дела продолжается.