«Газпром-Медиа Радио» передает в управление радиостанции в Самаре Группе Компаний «Выбери Радио»

Радиостанции перейдут в управление "Выбери Радио" с 1 июля 2022 года / Фото: ГК "Выбери Радио"

С 1 июля 2022 года «Авторадио», «Юмор FM», Радио ENERGY, Comedy Radio и Детское радио в Самаре будут переданы в управление Группе Компаний «Выбери Радио». Стороны согласовали все условия взаимовыгодного сотрудничества по развитию брендов в городах, а также обеспечению монетизации рекламного инвентаря.

– Подобные объединения идут на пользу всей радиоиндустрии, поскольку являются важным показателем открытости рынка, делают его понятным с точки зрения единых стандартов управления, единых стандартов продвижения и локализации федеральных брендов в регионах. И, безусловно, это влияет на национальные радиобренды, делая их еще более привлекательными как для слушателей, так и для рекламодателей. Конечно, в подобных союзах каждый преследует свои цели. Это объединение направлено на усиление рейтинговых позиций ГПМ Радио в регионах и рост монетизации его брендов, – заявил генеральный директор «Газпром-Медиа Радио» Вадим Терещук. – Мы опробовали опыт региональной консолидации на крупнейшем рынке Санкт-Петербурга и уже по итогам первого полугодия получили хорошие результаты, поэтому решили не останавливаться и двигаться дальше в этом направлении.

«Газпром-Медиа Радио» – один из ведущих национальных радиохолдингов, радиостанции которого представлены на всей территории России и за рубежом. Сегодня это десять радиобрендов, рассчитанных на разные категории слушателей и удачно дополняющих друг друга. Воплощая смелые творческие и технологические проекты, развивая digital-направления и внедряя мультимедийные технологии в традиционное FM-вещание, креативная команда формирует современную историю радиоиндустрии.

«Выбери Радио» (входит в группу компаний «МЕДИА1») – эксперт №1 на рынке регионального радиовещания. Обладает успешным многолетним опытом в области управления радиоактивами, организации вещания, продаж, программирования эфира и маркетинга региональных радиостанций. «Выбери Радио» специализируется на оказании услуг радиовещания на региональных рынках с целью укрепления рыночных позиций брендов и достижения максимального охвата целевой аудитории разных социальных групп. Компанию по праву называют эффективным посредником между брендом, рекламодателем и слушателем.

– «Выбери Радио» и ГПМ Радио связывают давние партнерские отношения, данное объединение открывает новый этап сотрудничества между компаниями, – отмечает Ян Кухальский, генеральный директор «МЕДИА1». – Процесс передачи станций будет «бесшовным», как для рекламодателей, партнеров, так и для аудитории станций. «Выбери Радио» не раз показывала эффективность в управлении медиаактивами. Многие радиостанции, став частью семьи ГКВР, выросли в рейтингах, стали более эффективными в коммерческом плане. Нет сомнений в том, что данное партнерство приведет к таким же успешным результатам.

В Самаре уже много лет работает филиал «Газпром-Медиа Радио», и основная задача консолидации с «Выбери Радио» – достижение высоких рейтинговых показателей радиостанций в этом городе. Также Самара является одним из крупных региональных рынков, объем рекламы которого по итогам прошлого года оценивается в 141 млн рублей.

– Объединение компаний будет способствовать достижению лучших экономических показателей, повышению операционной эффективности активов, укреплению позиций на рынке в условиях жесткой конкуренции, – сообщил Сергей Захаров, директор филиала «Выбери Радио» в Самаре. – Мы перейдем на качественно новый уровень работы с нашими партнерами и рекламодателями, предложим более выгодные условия сотрудничества, новые проекты в FM-диапазоне и онлайн вещании. Это будет очень удобная и легкая коммуникация рекламодателя со своей целевой аудиторией.

Укрупнение рекламной площадки даст возможность рекламодателям получить единый подход к ценообразованию и широкому спектру целевой аудитории, повышающий эффективность и интерес к радиоиндустрии. Объединение активов ГПМ Радио и «Выбери Радио» обеспечит охват порядка 61% еженедельной аудитории Самары (Mediascope Radio Index – города, апрель 2021 – март 2022).

Справка:

«Газпром-Медиа Радио» – крупнейший российский радиохолдинг, который ведет свою историю с 2003 года (до 2016 года – ВКПМ). Объединяет десять брендов – «Авторадио», Радио ENERGY, «Юмор FM», Радио Romantika, Comedy Radio, Like FM, Relax FM, Детское радио, «Радио Зенит» и Онлайн Радио 101.ru, строит сеть собственных филиалов в крупнейших городах России. На сегодняшний день филиалы ГПМ Радио работают в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, Перми, Самаре и Казани. ГПМ Радио развивает свои форматы и в цифровой среде, а также внедряет мультимедийные технологии в традиционное FM-вещание. Это единственный российский радиохолдинг, удостоенный международной премии NAB (Национальной ассоциации телерадиовещателей США) – International Broadcasting Excellence Award, и дважды отмеченный дипломами NYF's International Radio Program Awards. Генеральный директор ГПМ Радио – Вадим Терещук, президент – Юрий Костин. Сайт: gpmradio.ru.

«Выбери Радио» – лидирующая вещательная сеть по управлению партнерскими радиостанциями федеральных радио холдингов с доминирующей долей рынка в каждом из 18 регионов присутствия. В портфель «Выбери Радио» после консолидации с ГПМ Радио входит 118 радиостанций, что укрепляет статус Группы Компаний как крупнейшего регионального радиохолдинга. Ежемесячная аудитория радиостанций под управлением «Выбери Радио» насчитывает более восьми миллионов слушателей. «Выбери радио» входит в состав «МЕДИА1» – ведущей российской группы компаний, объединяющей динамично развивающиеся активы: телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Канал Disney», оператора наружной рекламы Gallery и группу компаний «Выбери Радио». Общий охват аудитории составляет более 100 млн. человек в месяц. Ключевым приоритетом компании является развитие активов в традиционной и цифровой средах с акцентом на высокую экономическую эффективность и лидерство в выбранных нишах. Сайт: gkvr.ru