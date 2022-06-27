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Происшествия27 июня 2022 11:57

Самарец отправится в тюрьму за финансирование террористической организации

Мужчина отправил террористам несколько тысяч рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Осужденного приговорили к восьми годам лишения свободы

Осужденного приговорили к восьми годам лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор местному жителю. Мужчину уличили в финансировании международной террористической организации. Информацию сообщает УФСБ по Самарской области.

Незаконная деятельность гражданина была выявлена во время комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что мужчина перевел террористам пять тысяч рублей. В январе 2022 года в отношении пособника возбудили уголовное дело, а в мае его рассмотрели в Центральном окружном военном суде.

Суд признал мужчину виновным. Он приговорен к восьми годам лишения свободы, два из которых проведет в тюрьме и шесть - в исправительной колонии строгого режима.