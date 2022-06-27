В Самарской области введут запрет на продажу алкоголя 30 июня 2022 года

В регионе временно запретят продажу спиртных напитков Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Отрадный Самарской области введут временный запрет на продажу алкоголя. 30 июня 2022 года жители не смогут приобрести спиртосодержащие напитки.

По данным областного правительства региона, подобная мера связана с окончанием обучения в образовательных организациях. В документе указано, что с 16:00 до 23:00 местные жители, в том числе выпускники, не смогут приобрести горячительные напитки.

Отмечают, что, не смотря на запрет розничной продажи, в заведениях общественного питания купить алкоголь возможно. Ограничения продлятся всего один вечер.