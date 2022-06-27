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Общество27 июня 2022 12:34

Самара попала в топ самых популярных авианаправлений в июле

Аналитики предоставили данные
Алена ПРОВКИНА
Самара востребована среди путешественников

Самара востребована среди путешественников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие жители страны запланировали свои путешествия в Самару в июле 2022 года. Центр региона попал в список самых популярных авианаправлений.

По данным сервиса поездок и путешествий Туту.ру, с 1 по 31 июля специалисты проанализировали покупки и оформленные перелеты по стране. Наибольшим спросом, как обычно в летнее время, пользуются билеты в Сочи – на город приходится каждое пятое бронирование билетов. Средний чек составил почти 11 тысяч рублей. На втором месте по популярности столица страны – Москва.

Помимо самых популярных городов в летнее время, в топ-20 также вошли Самара, Махачкала, Новосибирск, Мурманск, Волгоград, Тюмень.