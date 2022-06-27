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Происшествия27 июня 2022 16:28

В Самаре загорелась территория возле детского сада в Куйбышевском районе

Черный дым поднялся в небо
Алена ПРОВКИНА
Сильный огонь охватил гаражи и сараи. Фото: скриншот видео Антона Китаева

Сильный огонь охватил гаражи и сараи. Фото: скриншот видео Антона Китаева

В Самаре всполохнули гаражи и сараи возле детского сада №158 в Куйбышевском районе. Огонь быстро распространился.

По сообщению пользователей, в социальных сетях, возгорание на территории возле детского сада в областной столице зафиксировали вечером в понедельник, 27 июня 2022 года. Многие очевидцы отмечают, что скорее всего старые гаражи могли поджечь местные жители. Пока нет официальной информации о жертвах и причинах происшествия.

Судя по фото, на месте уже работают сотрудники спецслужб и пытаются потушить пожар. Сильный огонь перекинулся еще на несколько гаражных построек.