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Общество27 июня 2022 17:10

Самарцы смогут использовать новое мобильное приложение электронного проездного

Программа пока в разработке
Алена ПРОВКИНА
Скоро появится новое приложение

Скоро появится новое приложение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты приступили к разработке нового мобильного приложения. Местные жители смогут с удобством расплачиваться в транспорте.

По данным городской администрации, необходимость в мобильном приложении появилось из-за прекращения работы сервиса. С российского рынка весной 2022 года ушел иностранный разработчик, благодаря которому местные жители могли оплачивать проезд. Новое приложение для смартфонов «Объединенная транспортная карта» планируют внедрить летом текущего года.

Отмечают, что пополнить баланс карт пассажиры смогут также через сторонние приложения банков или в пунктах пополнения в почтовых отделениях. Помимо этого, летом 2022 года в общественном транспорте заработают кондиционеры.