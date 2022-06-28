Гендиректора самарской строительной фирмы задержали по подозрению в мошенничестве

Руководителя отправили под домашний арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении генерального директора одной из фирм. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Информацию сообщает СУ СК по Самарской области.

Все происходило во время выполнения строительно-монтажных работ на нескольких объектах в Кинель-Черкасском и Большечерниговском районах. Их проводила организация, которой руководит задержанный. Строительство велось в рамках нацпроекта «Культура». Следствие полагает, что подозреваемый принял работы и подписал соответствующую документацию. Благодаря ложным документам его фирма получила больше 200 миллионов рублей, при этом работы на общую сумму более 2 миллионов 200 тысяч рублей выполнены не были.

В данный момент подозреваемый находится под домашним арестом. Между тем следователи полагают, что к этой истории может быть причастен и глава Госстройнадзора Самарской области.

- По версии следствия, он, действуя согласованно с рядом подчиненных сотрудников, скрыл выявленные в ходе проверок факты несоответствия конструктивных решений строительных объектов, возведенных в рамках выполнения работ по указанным выше контактам, - рассказали в региональном СУ СК.

Напомним, руководитель Госстройнадзора также находится под домашним арестом. Расследование дела продолжается.

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