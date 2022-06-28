Самарцы пожаловались, что в автобусах принимают только карту МИР 28 июня 2022 года

Самарцы столкнулись с проблемами при оплате проезда картой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы утром 28 июня 2022 года пожаловались, что в автобусах кондуктора отказываются принимать для оплаты проезда транспортные карты. Исключение составили только карты платежной системы «МИР».

Кондуктор в 50 автобусе просто отказалась принимать карту другой платежной системы и заявила, что теперь расплачиваться можно только картой «МИР», - рассказал очевидец журналисту «КП-Самара». – Такой карты у меня не оказалось, пришлось расплачиваться наличными. А если бы их не было? Неужели нельзя предупредить заранее?

Однако, как выяснилось, никаких планов по запрету оплаты проезда картами иных платежных систем кроме «МИР» в Самаре не планировалось. Как пояснили журналисту «КП-Самара» в компании-перевозчике «СамараАвтоГаз», во всем оказался виноват технологический сбой.

- Сегодня утром, по техническим причинам, некоторые пассажиры в общественном транспорте столкнулись с затруднениями при оплате проезда банковскими картами, - пояснили в пресс-службе единого оператора транспортной карты. - Благодаря слаженной работе перевозчиков и единого оператора ОТК выявлены причины сбоя и оперативно устранены.

Как заверили в «СамараАвтоГазе», сейчас оплатить проезд в общественном транспорте любой картой можно без проблем.