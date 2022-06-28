Восьмилетний школьник из Сызрани вошел в число лучших эко-художников страны

Среди сотен участников со всей страны приз зрительских симпатий завоевал юный художник из Сызрани Никита Карпов, нарисовавший комикс с героями легендарного мультсериала.

Экологический конкурс «Познаем мир с фиксиками» проходил на сайте проекта «Поколение М». В нем принимали участие дети в возрасте 6-10 лет со всей России. Ребята изучали размещенные на сайте мастер-классы профессора Чудакова, знакомились с полезными эко-привычками и учились сохранять природу. Для участия в конкурсе школьники должны были выполнить творческое задание: нарисовать комикс на тему сохранения окружающего мира или сделать своими руками что-нибудь полезное из предметов, уже бывших в употреблении.

В число лучших художников конкурса вошел сызранский школьник Никита Карпов. Он нарисовал цветными карандашами комикс с любимыми героями «Фиксиков» – Симкой и Ноликом, которые помогают детям узнавать технический мир и беречь природу. Мальчику нравится техника, он любит роботов и модели автомобилей – у него даже есть своя коллекция маленьких машин. А еще Никита очень активный и увлекающийся, любит общаться с друзьями и всегда принимает участие в школьных мероприятиях. Про конкурс «Поколение М» мальчик узнал от своего учителя и загорелся идеей в нем поучаствовать.

«Этот конкурс показал, что для школьников важна тема экологии – нас порадовало внимание ребят к этой теме и креативный подход в выполнении творческих заданий. Самарская область вошла в пятерку регионов с самым большим числом участников конкурса. Благотворительный проект МТС «Поколение М» позволяет говорить с детьми о проблемах экологии на их языке, а также дает ребятам возможность получить новые знания, проявить себя и раскрыть свой творческий потенциал вместе с опытными педагогами, независимо от места проживания», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

О программе «Поколение М»

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта – pokolenie.mts.ru – дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.

О «Фиксиках»

Анимационный сериал «Фиксики» появился в России в 2010 году. Это популярный российский просветительский проект, созданный в жанре edutainment (обучение через развлечение). Его цель – сформировать у детей научную картину мира и популяризировать научные знания. В каждую серию включено две обучающих мультипликационных врезки, которые объясняют детям основы естественных наук (физики, химии, биологии, географии, геологии, астрономии) и истории разных изобретений. Фиксики одушевляют современную техногенную среду, в которой растут дети, и учат маленьких зрителей как обращаться с техникой и окружающими их приборами. С 2020 года проект принадлежит группе компаний «Рики» и производится анимационной студией «Аэроплан». На данный момент вышло 200 эпизодов сериала и два полнометражных фильма – «Фиксики. Большой секрет» (2017) и «Фиксики против кработов» (2019).