В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя бюро медсоцэкспертизы

Материалы переданы из следственного комитета в прокуратуру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась новая информация в уголовном деле в отношении экс-руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области Дмитрия Драча. Подробности сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Громкое расследование завершено. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены из Самарского СУ СКР в региональную прокуратуру для утверждения, - написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Напомним, Дмитрия Драча задержали в 2019 году по подозрению в многомиллионном хищении бюджетных средств. По версии следствия, он приобрел несколько объектов недвижимости, часть из которых нельзя было использовать. Ущерб составил порядка 280 миллионов. В данный момент его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.