Дмитрий Азаров передал музею Великой Отечественной войны в Беларуси архивные документы

Директор музея отметил, что самарские дары займут особое место в экспозиции / Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит рабочую командировку в Республике Беларусь. Программа визита довольно обширная. Так, глава региона посетил Белорусский государственный музей Великой Отечественной войны. Причем пришел в него с дарами - Дмитрий Азаров передал музею архивные документы.

Привезенный региональной делегацией архив содержит информацию о Герое Советского Союза Николае Колычеве. Часть документации передали его родственники. Николай Колычев славится своим героизмом. Он первым на танке Т-34 ворвался обороняемый фашистами Минск и захватил мост через реку Свислочь, не дав врагу его подорвать. Герой похоронен в Самарской области.

- Мы чтим память о герое-освободителе. У нас общее великое прошлое, дружное настоящее, славное будущее. У нас общая история и общие герои. Поэтому я с удовольствием передаю архивные документы в музей, – обратился Дмитрий Азаров к директору музея.

Руководитель учреждения, в свою очередь, выразил главе Самарской области свою благодарность.

- Я очень благодарен вам, Дмитрий Игоревич. Мы постоянно пополняем фонды нашего музея. Переданные вами документы займут достойное место в экспозиции, – отметил директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев.

В завершение встречи глава региона пригласил коллектив музея на Парад Памяти, который ежегодно проходит в Самаре 7 ноября.