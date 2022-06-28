Федор Добронравов навестил участников спецоперации в госпитале в Самаре

Федор Добронравов шутил и общался на разные темы. Фото: пресс-служба ЦВО

Военнослужащие, находящиеся в 426-м военном госпитале в Самаре, на днях принимали весьма интересного гостя. Участников спецоперации посетил народный артист РФ Федор Добронравов. Встречу организовал начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко, сообщает пресс-служба ЦВО.

Знаменитого гостя встречали с улыбками, нескрываемым восторгом и множеством вопросов. Федор Добронравов рассказал, как проходили съемки сериала «Сваты», который уже много лет остается одним из самых любимых у россиян. Говоря о службе, он вспомнил, как отдавал долг Родине в Воздушно-десантных войсках.

Встреча прошла в дружеской атмосфере. Фото: пресс-служба ЦВО

Самым приятным моментом для военнослужащих стала откровенная беседа с народным артистом. Добронравов поинтересовался их здоровьем, а также выразил свои пожелания и сказал слова поддержки. Само собой, не обошлось без автографов - их получили все желающие.

Все желающие получили автографы. Фото: пресс-служба ЦВО

Отметим, 426-й военный госпиталь нередко посещают известные люди. Ранее сюда приезжали народный артист России Владимир Борисов и основатель группы «Серьга» Сергей Галанин.