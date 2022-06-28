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Общество28 июня 2022 11:42

В Самаре на реконструкцию Заводского шоссе выделят 112 миллионов рублей

Вопрос долгостроя планируют решить до конца лета 2022 года
Алена ПРОВКИНА
На работы выделили дополнительное финансирование

На работы выделили дополнительное финансирование

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты планируют решить вопрос дорожного долгостроя. На реконструкцию Заводского шоссе направят более 100 миллионов рублей до конца лета 2022 года.

По данным приказа минтранса региона, в середине июня 2022 года распределили бюджет на осуществление дорожной деятельности и реализацию проекта «Безопасный качественные дороги». Также в пояснительной записке указали, что на завершение работ на Заводском шоссе могут выделить 112 миллионов рублей. Финансирование перенаправили с двух объектов. Ранее планировали завершить проекты по продлению улиц 22 Партсъезда и от проспекта Карла Маркса до Ставропольской.

Напомним, что ранее подрядчик заявлял о необходимости выделить дополнительный бюджет. Отмечали, что вырос объем работ. Представители организации сообщали, что не все нюансы были учтены в проектно-сметной документации.