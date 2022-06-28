В Самаре на реконструкцию Заводского шоссе выделят 112 миллионов рублей

На работы выделили дополнительное финансирование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты планируют решить вопрос дорожного долгостроя. На реконструкцию Заводского шоссе направят более 100 миллионов рублей до конца лета 2022 года.

По данным приказа минтранса региона, в середине июня 2022 года распределили бюджет на осуществление дорожной деятельности и реализацию проекта «Безопасный качественные дороги». Также в пояснительной записке указали, что на завершение работ на Заводском шоссе могут выделить 112 миллионов рублей. Финансирование перенаправили с двух объектов. Ранее планировали завершить проекты по продлению улиц 22 Партсъезда и от проспекта Карла Маркса до Ставропольской.

Напомним, что ранее подрядчик заявлял о необходимости выделить дополнительный бюджет. Отмечали, что вырос объем работ. Представители организации сообщали, что не все нюансы были учтены в проектно-сметной документации.