Экс-руководителю самарского бюро медсоцэкспертизы грозит до 10 лет лишения свободы

Уголовное дело рассматривают в областной прокуратуре, а после оно будет передано в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы главного бюро медико-социальной экспертизы в Самарской области. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Громкое расследование окончено. Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены для утверждения в прокуратуру Самарской области, - рассказал парламентарий.

Напомним, Дмитрия Драча обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По информации Хинштейна, он приобрел несколько объектов недвижимости для БМСЭ. При этом цена на здания была явно завышена и составила 390 млн. рублей.

После утверждения обвинения дело Дмитрия Драча будет рассмотрено в суде. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.