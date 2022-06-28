Самарская область и академия наук Беларуси планируют развить сотрудничество

Дмитрий Азаров обсудил дальнейшее развитие совместно с Республикой Беларусь

Губернатор Самарской области совместно с региональной делегацией отправился в Беларусь с рабочим визитом. Национальная академия наук Республики и Самарская область планируют развить дальнейшее сотрудничество.

В Минске состоялись переговоры научных советов. Участники обсудили расширение возможностей, а также подписание дорожной карты научно-технического сотрудничества до 2025 года.

- Мы подписали соглашение с Национальной академии наук и тремя университетами Беларуси. Наш НОЦ – единственный, который имеет такие прочные контакты на межгосударственном уровне, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также подписали меморандум, определяющий сотрудничество с Республикой. На данный момент, научные центры ведут совместную работу по разработкам беспилотных комплексов и подготавливают специалистов в сферах авиационных систем, земледелия и создания единого аграрного карбонового рынка.